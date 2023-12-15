Konut satışları kasımda yüzde 20,6 azaldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

Yabancılara konut satışıysa yüzde 61,5 geriledi. Türkiye’den en çok konut alanlarsa Ruslar oldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasıma ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda yıllık yüzde 20,6 gerileyerek 93 bin 514’e düştü.

Konut satışları ocak-kasım dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 oldu.

İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 oranla en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu illerse 52 konutla Hakkari, 57 konutla Ardahan ve 73 konutla Gümüşhane oldu.

Yabancılara satış da geriledi

Türkiye’de yabancılara konut satışları da geriledi. Kasımda geçen yılın aynı ayına göre yabancı satışlar yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu.

Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 790 konutla Antalya aldı. Bu ili 710 konutla İstanbul ve 316 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-kasım dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azaldı. Yani 32 bin 941 konut satıldı.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Kasımda Rusya vatandaşları Türkiye’den 637 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 234 konutla İran, 128 konutla Ukrayna ve 117 konutla Kazakistan vatandaşları izledi.