Bakan Bolat topu özel şirketlere attı: İsrail’le ticareti devlet yapmıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’le devam eden ticari ilişkiye dair “Ülkemizde mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır” dedi.

Ömer Bolat. (AA)

İsrail-Hamas savaşının başlamasıyla beraber Ankara ile Tel Aviv yönetimi arasındaki ilişkiler bozulmuştu. Karşılıklı sert açıklamalara rağmen ticaretin devam etmesi dikkat çekmiş ve söz konusu bu durum ‘iki yüzlülük’ olarak yorumlanmıştı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, devam eden ticaret nedeniyle Meclis’teki konuşmasında AKP’ye tepki göstermiş ve fenalaşıp yere yığılarak hayatını kaybetmişti.

Ticaret Bakanı Bolat, TBMM Genel Kurulu’nda eleştirilere yanıt verdi. ANKA’nın haberine göre Bolat’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Ülkemizde mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 31’i de Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İsrail’e yönelik transit ticareti konu ürünlerde ülkemiz limanlarına uğrayan gemilerin sonraki destinasyonları uluslararası düzeyde ve ülkeler düzeyinde alınmış herhangi bir ambargo kararı bulunmamaktadır. Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kapsamındaki yaptırımların tanıyoruz ve uyguluyoruz. Ülkemizden Filistin’e gönderilen mallarda Filistin’in kedine ait gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrükleri üzerinden Filistin’e girebilmektedirler. Varış yeri İsrail olarak yazılmak zorunda kalmakta.”