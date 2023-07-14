Akşam Postası / 14 Temmuz 2023

İmamoğlu’na bir ‘siyasi yasak’ davası daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yla arasındaki polemiğin ardından kamu davası açıldı. ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ iddiasıyla İmamoğlu’nun 28 aya kadar hapsi istendi. Ceza verilir ve onanırsa ‘siyasi yasak’ süreci başlayacak.

Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e ‘seri’ davalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç’a, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 400 bin liraya varan tazminat davaları açtı.

Britanya, vize ücretlerini artırıyor

Britanya’da kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin ‘bir miktar’ artırılacağını söyledi.

Microsoft’un yeni ‘varsayılan’ yazı fontuyla tanışın

Microsoft, varsayılan yazı tipi Calibri’yi, ’20’nci yüzyılın ortalarına ait İsviçre tipografisinden’ ilham alan yeni bir yazı tipi Aptos’la değiştiriyor.

Tanju Özcan, kovulmadan bir gün önce CHP’den istifa edecek

CHP’den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Eylül’de partiden atılmasına dair karar çıkacağını ama ‘bu zevki onlara tattırmamak için’ 19 Eylül’de istifa edeceğini söyledi.

Hollywood’da tarihi grev: Dizi ve filmler iptal olabilir

ABD’de film endüstrisinin kalbi Hollywood’da sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncular da son 40 yılın en büyük grevini başlattı.

Yapay zekayla ilahi söyletilen Celal Şengör çok sinirlendi

Yapay zeka aracılığıyla Prof. Dr. Celal Şengör’ün sesi ve görüntüleri kullanılarak üretilen bir video sosyal medyada dolaşıma girdi. Şengör, bunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Expat araştırması: Türkiye ve Norveç sıralamada hiç olmadığı kadar yakın

Yabancı ülkelerde çalışanlar (expat) için en iyi ülkeler açıklandı. Türkiye 53 ülke arasında 51’inci olurken, Norveç 52’nci sırada yer aldı.

Konut satışları haziranda sert çakıldı

Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 geriledi. Böylelikle satışlarda Temmuz 2021’den bu yana en sert düşüş görüldü.