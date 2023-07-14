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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Temmuz 2023

İmamoğlu’na bir ‘siyasi yasak’ davası daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yla arasındaki polemiğin ardından kamu davası açıldı. ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ iddiasıyla İmamoğlu’nun 28 aya kadar hapsi istendi. Ceza verilir ve onanırsa ‘siyasi yasak’ süreci başlayacak.

Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e ‘seri’ davalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç’a, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 400 bin liraya varan tazminat davaları açtı.


Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi

Britanya, vize ücretlerini artırıyor

Britanya’da kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin ‘bir miktar’ artırılacağını söyledi.

Microsoft’un yeni ‘varsayılan’ yazı fontuyla tanışın

Microsoft, varsayılan yazı tipi Calibri’yi, ’20’nci yüzyılın ortalarına ait İsviçre tipografisinden’ ilham alan yeni bir yazı tipi Aptos’la değiştiriyor.

Tanju Özcan, kovulmadan bir gün önce CHP’den istifa edecek

CHP’den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Eylül’de partiden atılmasına dair karar çıkacağını ama ‘bu zevki onlara tattırmamak için’ 19 Eylül’de istifa edeceğini söyledi.

Hollywood’da tarihi grev: Dizi ve filmler iptal olabilir

ABD’de film endüstrisinin kalbi Hollywood’da sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncular da son 40 yılın en büyük grevini başlattı.

Emlak Konut ‘tek yürek’ olamadı: 300 milyonu eksik yatırmış

Yapay zekayla ilahi söyletilen Celal Şengör çok sinirlendi

Yapay zeka aracılığıyla Prof. Dr. Celal Şengör’ün sesi ve görüntüleri kullanılarak üretilen bir video sosyal medyada dolaşıma girdi. Şengör, bunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

9 soruda aşırı sıcaklarla baş etme rehberi

Expat araştırması: Türkiye ve Norveç sıralamada hiç olmadığı kadar yakın

Yabancı ülkelerde çalışanlar (expat) için en iyi ülkeler açıklandı. Türkiye 53 ülke arasında 51’inci olurken, Norveç 52’nci sırada yer aldı.

Konut satışları haziranda sert çakıldı

Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 geriledi. Böylelikle satışlarda Temmuz 2021’den bu yana en sert düşüş görüldü.

Sezgin Baran Korkmaz’ın oğlu, babasının ‘eski’ otelinde

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Temmuz 2023

İmamoğlu’na bir ‘siyasi yasak’ davası daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yla arasındaki polemiğin ardından kamu davası açıldı. ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ iddiasıyla İmamoğlu’nun 28 aya kadar hapsi istendi. Ceza verilir ve onanırsa ‘siyasi yasak’ süreci başlayacak. Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e ‘seri’ davalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni […]

Deadpool 3’ün çekimleri durdu

Hollywood’da oyuncuların başlattığı grevden etkilenen ilk büyük yapımlardan birisi Marvel’in devam filmi ‘Deadpool 3’ oldu.

Bu tatilde hep birlikte geleceğe seyahat edelim mi?

Yaz mevsimi herkes için bir anlamda tatil, eğlence ve mola demek… Bu güzel dönemi anılarımızla birlikte geleceğe taşıyabilmenin yolu da sürdürülebilir tatillerden geçiyor. Peki, tatili nasıl sürdürülebilir kılabiliriz?