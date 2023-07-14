Kılıçdaroğlu’ndan ‘Jahrein’e tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç’a, kendisine yönelik ‘leblebi kafalı’ ve ‘demans hastası’ ifadeleri nedeniyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.

Jahrein, Kılıçdaroğlu’nun kendisine açtığı tazminat davasını Twitter’dan duyurdu.

Dava dosyasının fotoğrafını paylaşan Jahrein, Kılıçdaroğlu’nu da etiketleyerek şunları söyledi:

“Demokrat dedeniz Kemal Kılıçdaroğllu kendisini eleştirirken kullandığım ‘leblebi kafalı ve demans hastası’ söylemlerime çok alınmış. 200 bin liralık tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?”