Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitch yayıncısı Jahrein, ifadeye çağırıldığını duyurdu

Canlı görüntü akışı platformu Twitch yayıncısı ‘Jahrein’ ismiyle bilinen Ahmet Sonuç, ifadeye çağırıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üç gün önce Sonuç’un yayınına katılmış, soruları cevaplamıştı.

Reklam

Twitter hesabı üzerinden “Eveeeeet. Karakoldan aradılar. Yine ifadeye çağırıldım” diye yazan ‘Jahrein’ şunları kaydetti: “Bu sefer hangi şube acaba? Bende tüm şubedeki memur abilerimin numarası kayıtlıydı. Bu yeni bir numara. Hadi bakalım öğreniriz gidince. ‘Senle kim uğraşır dombik’ diyen bir tayfa vardı. Arkadaşlar pek dillendirmiyorum ama benim Meydan Larouss gibi dosyam var.

İçinde bu olaylarla alakası olmayan eşimin tweet’lerini bile dosyalamışlar. Kendinizi çok da şey zannetmeyin yani. Sizi okudukça gülüyorum steril kankalarım. Üstüne şunu da ekleyeyim. Sosyal medyada şeref, onur, haysiyet, aile, inanç dahil her şeyime küfür eden 16 kişiden şikayetçi oldum. Gidip her birine tek tek ifade verdim hala bekliyorum. Bunların üstüne 200 şikayet daha eklenecek. Beni hemen arıyorlar ama. Çok ilginç yahu.”

“Beni asla korkutamazsınız. Burada yazılı not olsun diye atıyorum bu tweet’i” ifadelerini kullanan Sonuç, şöyle devam etti: “Siz de asla konuşmaktan korkmayın. Ben bu hayatı yeterince yaşadım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Mentalim hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Yine not kalsın: Asla kendime zarar vermem, asla intihar etmem.”

Reklam

SON HABERLER

‘Gaddarların geri gelmesi endişesiyle onlar da gaddar oldular…’

Bir büyük grup, kendisi için yaratılan efsane ve destan sonucunda, en temel haklarına asla saygı duyulmadığına, toplumun diğer grupları tarafından hep ezildiğine, gaddarlığa maruz kaldığına, yani aslında yaşadığı topraklarda dil, tarih, duygu, gelenek ve görenek birliğinin olmadığına, özetle, birliği güçlü bir ulus bulunmadığı yanılsamasına ikna edilirse ne olur?

Bloomberg: Erdoğan’a destek dipte

Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu yazdı.

Gençler Sedat Peker’de ne buldu?

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençler içlerindeki öfkeyi, onlar adına ifade eden, hatta kusan birini izliyor Youtube’da. Bugün Youtube’da izledikleri Sedat Peker, nizama öfkelerinin onlar adına ifade edilmesi anlamına geliyor da olabilir.