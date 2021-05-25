Twitch yayıncısı Jahrein, ifadeye çağırıldığını duyurdu

Canlı görüntü akışı platformu Twitch yayıncısı ‘Jahrein’ ismiyle bilinen Ahmet Sonuç, ifadeye çağırıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üç gün önce Sonuç’un yayınına katılmış, soruları cevaplamıştı.

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Twitter hesabı üzerinden “Eveeeeet. Karakoldan aradılar. Yine ifadeye çağırıldım” diye yazan ‘Jahrein’ şunları kaydetti: “Bu sefer hangi şube acaba? Bende tüm şubedeki memur abilerimin numarası kayıtlıydı. Bu yeni bir numara. Hadi bakalım öğreniriz gidince. ‘Senle kim uğraşır dombik’ diyen bir tayfa vardı. Arkadaşlar pek dillendirmiyorum ama benim Meydan Larouss gibi dosyam var.

İçinde bu olaylarla alakası olmayan eşimin tweet’lerini bile dosyalamışlar. Kendinizi çok da şey zannetmeyin yani. Sizi okudukça gülüyorum steril kankalarım. Üstüne şunu da ekleyeyim. Sosyal medyada şeref, onur, haysiyet, aile, inanç dahil her şeyime küfür eden 16 kişiden şikayetçi oldum. Gidip her birine tek tek ifade verdim hala bekliyorum. Bunların üstüne 200 şikayet daha eklenecek. Beni hemen arıyorlar ama. Çok ilginç yahu.”

“Beni asla korkutamazsınız. Burada yazılı not olsun diye atıyorum bu tweet’i” ifadelerini kullanan Sonuç, şöyle devam etti: “Siz de asla konuşmaktan korkmayın. Ben bu hayatı yeterince yaşadım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Mentalim hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Yine not kalsın: Asla kendime zarar vermem, asla intihar etmem.”