Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat, 1 Aralık’ta vizyonda

Yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya dönen yönetmen Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat 1 Aralık’ta vizyona girecek.

Masumiyet, Kader, Yeraltı gibi filmlerle Türkiye’nin öne çıkan yönetmenlerinden olan Demirkubuz, son olarak sekiz sene önce Kor’u çekmişti.


Box Office Türkiye’nin aktardığına göre kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Hayat, 1 Aralık 2023’te sinemalarda gösterime girecek.

Film, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.

Zeki Demirkubuz yeni filmi ‘Hayat’ı anlattı: Nuri Bilge Ceylan’ınkinden uzun olacaktı

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Temmuz 2023

İmamoğlu’na bir ‘siyasi yasak’ davası daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yla arasındaki polemiğin ardından kamu davası açıldı. ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ iddiasıyla İmamoğlu’nun 28 aya kadar hapsi istendi. Ceza verilir ve onanırsa ‘siyasi yasak’ süreci başlayacak. Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e ‘seri’ davalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Jahrein’ ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni […]