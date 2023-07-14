Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat, 1 Aralık’ta vizyonda

Yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya dönen yönetmen Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat 1 Aralık’ta vizyona girecek.
Masumiyet, Kader, Yeraltı gibi filmlerle Türkiye’nin öne çıkan yönetmenlerinden olan Demirkubuz, son olarak sekiz sene önce Kor’u çekmişti.
Box Office Türkiye’nin aktardığına göre kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Hayat, 1 Aralık 2023’te sinemalarda gösterime girecek.
Film, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.