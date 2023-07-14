İmamoğlu’na bir ‘siyasi yasak’ davası daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yla arasındaki polemiğin ardından kamu davası açıldı. ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ iddiasıyla İmamoğlu’nun 28 aya kadar hapsi istendi. Ceza verilir ve onanırsa ‘siyasi yasak’ süreci başlayacak.

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25 Ekim 2022’de İmamoğlu’nun düzenlediği Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3’üncü etap açılış törenine katılan Yazıcı, kürsüde eski İBB başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür edince tepkiler yükselmişti.

Tepkilerin ardından İmamoğlu kürsüye çıkarak, “Arkadaşlar, o arkadaş (Yazıcı) burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen… Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir” demişti.

Yazıcı, İmamoğlu hakkında verdiği suç duyurusunda, bu sözlerle ‘kalabalığın üzerine yönlendirildiğini’ iddia etmişti. Suç duyurusunda İmamoğlu’nun bu sözlerinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu oluşturduğu öne sürülmüştü.

İmamoğlu’nun kullandığı ‘o arkadaş’ ifadesinin ‘başlı başına bir aşağılama sözü’ olduğu ve Yazıcı’yı ‘değersizleştirdiği, itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü’ savunulmuştu.

Dava açıldı

Anadolu başsavcılığı, Yazıcı’nın başvurusunu kabul ederek İmamoğlu’na dava açtı. Yazılı beyanında suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu, Yazıcı yuhalandığı sırada üç kez ayağa kalkarak izleyicilere sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu belirtti. İmamoğlu’nun, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak olduğu, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istediği aktarıldı.

İddianamede, İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ iddiasıyla üç ay 15 günden 28 aya kadar hapis ve ‘siyasi yasak’la cezalandırılması istendi.

İddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi iddiasıyla cezanın alt sınırının bir yıldan az olmaması da istendi.

Ayrıca iddianamede, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘iftira’ suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

‘Ahmak’ davası

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesinde itiraz edilen kararda Yargıtay yolu da açık. Ceza onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.