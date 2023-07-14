Expat araştırması: Türkiye ve Norveç sıralamada hiç olmadığı kadar yakın

Yabancı ülkelerde çalışanlar (expat) için en iyi ülkeler açıklandı. Türkiye 53 ülke arasında 51’inci olurken, Norveç 52’nci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Yurt dışında yaşam’ konularında faaliyet gösteren InterNations, ‘Expat’ların çalışabileceği en iyi ülkeler’ araştırmasını yayımladı. Araştırmada, expat’ların en memnun olduğu ülkeler açıklandı. Sıralamada sosyal hayat ve çalışma hayattaki şartlar ele alındı.

Araştırmaya göre expat’lar için en iyi ülke Meksika.

Orta Amerika ülkesi ev bulmadaki kolaylık, vatandaşların yabancılara karşı bakışı, arkadaş bulmanın kolaylığı, kariyer olanakları, iş-yaşam dengesi ve adil ücretlendirmeyle öne çıkıyor.

Meksika’yı sırasıyla şu ülkeler takip ediyor:

2. İspanya

3. Panama

4. Malezya

5. Tayvan

6. Thailand

7. Kosta Rika

8. Filipinler

9. Bahreyn

10. Portekiz

Sıralamadaki diğer ülkelerse şöyle:

Görsel: InterNations

Türkiye 51’inci sırada

53 ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye expat’lar için en kötü ülkelerden biri oldu.

Rapora göre, expat’ların Türkiye’de en rahatsız olduğu konular şunlar:

Çalışma saatlerinin fazlalığı

İş güvenliğinden yoksunluk

Kariyer fırsatlarının azlığı

Yavaş internet

Hayat pahalılığı

Türkiye, ‘arkadaş bulmanın kolaylığı’ konusundaysa öne çıkıyor.

Norveç, Türkiye’nin bir adım gerisinde

Norveç de 52’nci sırada yer aldı.

Expat’lar Norveç’te iş güvenliği, yüksek hava kalitesi, çevre şartları ve politik istikrar konularında memnun olsa da hayat pahalılığından ve yerel halka karışamama konularında epey şikayetçi. Bunlar da Norveç’i arka sıralara atıyor.

Genelde hayat kalitesi, gelir, iş olanakları gibi alanlarla ilgili endekslerde Norveç üst sıralarda yer alırken Türkiye gerilerde yer alıyor.

InterNations’ın bu araştırmasına göre Türkiye ve Norveç, aynı grupta yer aldı.