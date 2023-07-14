Yapay zekayla ilahi söyletilen Celal Şengör çok sinirlendi

Yapay zeka aracılığıyla Prof. Dr. Celal Şengör’ün sesi ve görüntüleri kullanılarak üretilen bir video sosyal medyada dolaşıma girdi. Şengör, bunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Celal Şengör. (Youtube)

Yapay zeka uygulamaları aracılığıyla üretilen ve Şengör’ün ilahi söylediği bir video birkaç gündür sosyal medyada dönüyor. Şengör’e Kürtçe uzun hava söyletilen bir sahte video daha paylaşılmıştı. Bunlar dışında Şengör’ün sesiyle oynatılan birçok video sosyal medyada dolaşımda.

Şengör’e ilahi söyletilen video şöyle:

Celal Şengör'e bunu yaptıran yapay zeka bize ne yapmaz ki. 😅 pic.twitter.com/V0AABOrJQ7 — Cuma Obuz (@CumaObuz5) July 13, 2023

Şengör’e uzun hava söyletilen sahte videoysa şöyle:

Celal Şengör dengbej söylerse pic.twitter.com/451I3nbV5q — no context kurd (@nocontextkurd) July 12, 2023

Şengör tepkili

Yerbilimci, bu sahte videolara kızgın. Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Şengör, “Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi” diye çıkıştı.

İlahi söylüyormuş gibi gösterilen sahte videonun komik hiçbir tarafının olmadığını söyleyen Şengör, ‘birinin söylemediği ve hatta inanmadığı bir şeyi kendisine böyle bir yöntemle söyletmenin büyük bir rezillik, büyük bir terbiyesizlik, büyük bir ahlaksızlık, büyük bir rezillik olduğu’ görüşünde.

Şengör, rahatsızlığını şöyle anlattı: “Biri aynısını yapıp Diyanet İşleri başkanına ya da bir siyasetçiye dine sövdürse hoşlarına gider mi de bunu yapabiliyorlar. Burada önemli olan din de değil. Hangi konuda yapılırsa yapılsın, birine söylemediği bir şeyi teknoloji kullanarak söyletmek ahlaksızlıktır.”

Suç duyurusu ve dava

Altaylı, Şengör’ün suç duyurusunda bulunmaya ve dava açmaya hazırlandığını da bildirdi: “Celal Şengör kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurunda bulundu ve dava açıyor.”