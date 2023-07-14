Britanya, vize ücretlerini artırıyor

Britanya’da kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıklayan Başbakan Rishi Sunak, vize ücretlerinin ve göçmenlerin vize alırken ödediği sağlık ödemelerinin ‘bir miktar’ artırılacağını söyledi.

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Sunak, kamu çalışanlarına yönelik zam kararlarını açıkladığı basın toplantısında, uzmanlardan oluşan bir kurulun tavsiye ettiği zam oranını kabul ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda polise yüzde 7, öğretmenlere yüzde 6,5, pratisyen hekimlereyse yüzde 6 zam yapıldığını söyleyen Sunak, bu sene hükümetle zam konusunda anlaşamayan öğretmenlerin yeni teklifle grev kararlarını askıya aldığını da kaydetti.

Bütçede olmayan bir paranın nereden geleceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Sunak, “Vergi zammı yapmaya hazırlanmıyorum” derken ülkeye gelen göçmenlerin ödediği sağlık sigortası ücretlerine zam yapılacağını duyurdu: “Vize ücretlerini bir miktar artıracağız. Ülkemize yasal olarak gelen göçmenlerin ödediği sağlık ödemelerine de zam yapacağız. Sağlık hizmetlerinden yararlananların buraya bir ödeme yapması gerek. iki ödeme de yakın zamanda zamlanmamıştı.”

Sunak, vize ücreti ve göçmenlerin sağlık ödemelerine yapılacak zamla kasaya milyarlarca sterlin gireceğini de öne sürdü.