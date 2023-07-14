Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi

Katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merdan Yanardağ. (YouTube)

Merdan Yanardağ, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 27 Haziran’da gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul başsavcılığının Yanardağ hakkındaki iddianamesinde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘suçu ve suçluyu övmek’ iddiasıyla 18 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

ANKA’dan Sinem Nazlı Demir’in haberine göre iddianame kabul edildi ve Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yanardağ 4 Ekim’de 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Yanardağ’ın sözleri

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatyla bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Ancak Çelebi’nin yayınladığı video, tüm programın sadece küçük bir kısmı.Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de TELE1 hakkında inceleme başlattıklarını belirterek Twitter’dan şunları yazmıştı: “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yanardağ, Şahin’e verdiği yanıtta AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na dikkat çekerek şöyle yanıt demişti: “Ebubekir bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo’yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu’nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın.”