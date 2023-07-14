Konut satışları haziranda sert çakıldı

Konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 geriledi. Böylelikle satışlarda Temmuz 2021’den bu yana en sert düşüş görüldü.

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Konut satışlarındaki yıllık bazda düşüş haziranda da devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

İstanbul 13 bin 578 konut satışıyla yüzde 16,2 paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 azalarak 13 bin 463 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,1. Ocak-haziran dönemindeki ipotekli konut satışlarıysa bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 azalışla 121 bin 530 oldu.

Hazirandaki ipotekli satışların 4 bin 698’i, ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışlarınsa 39 bin 499’u ilk el satış olarak kaydedildi.

Sıfır konut satışı sert düştü

Türkiye genelinde sıfır konut satış sayısı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 azalarak 25 bin 886 oldu. Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışının payı yüzde 31 oldu. Sıfır konut satışları ocak-haziran döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 azalışla 171 bin 158 oldu.

İkinci el konutlar

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 azalışla 57 bin 750 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran dönemindeyse bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalışla 394 bin 621 olarak kaydedildi.

Yabancılara satış geriledi

Yabancılara konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625 oldu. Haziranda toplam konut satışları içinde yabancılara satışının payı yüzde 3,1 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1004 konut satışıyla Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 760 konut satışıyla İstanbul ve 223 konut satışıyla Mersin izledi.