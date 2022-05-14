Akşam Postası / 14 Mayıs 2022

Halkbank, ABD’de şansını bir de Yüksek Mahkeme’de deniyor

Halkbank, ABD’de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’ kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme’ye (Yargıtay) başvurdu.

Milli Eğitim bakanı, ‘yedi ay okulları açık tuttu’ diye kendini övdü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün görevden ayrılıp “Bu ülkeye ne yaptım” diye geriye baktığında gördüklerini şöyle anlattı: “Okulları açık tuttum, toplumdaki eşitsizliklerin derinleşmesine imkan tanımadım.”

Finlandiya cumhurbaşkanıyla görüşen Putin’den ‘NATO’ uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.

10 yıl hapsin gerekçesi: Ümitcan Uygun’un Esra Hankulu’nu öldürme kastı yokmuş

Ankara’da Ümitcan Uygun’un, Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılandığı davada aldığı 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı.

S&P’den kripto para uyarısı: Bir dahaki sefere işler farklı olabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), kripto para piyasalarındaki düşüşün ‘zamanlı bir uyarı’ olduğunu, bunun geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağını bildirdi.

MHP’li ismin hedefindeki Melis Sezen: Ruhumuz nasıl isterse öyle

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar’ın kıyafeti üzerinden hedef aldığı oyuncu Melis Sezen, sessizliğini bozarak ”Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz” dedi.

CHP yönetiminde konuşulanlar: Kılıçdaroğlu ‘Soğukkanlı duracağız’ demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararının ardından topladığı olağanüstü MYK’da ”Cezaevine konulsa da görevinden alınsa da il başkanımız olacak” dediği öğrenildi.

Ahmet Türk’ten Yavaş’a ‘Kürt seçmen’ tespiti, İmamoğlu’na söylem eleştirisi

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi öne çıkan Mansur Yavaş’la ilgili ”Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” dedi.