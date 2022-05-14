Halkbank, ABD’de devam eden dava için ikinci kez Yüksek Mahkeme’ye başvurdu

Halkbank, ABD’de devam eden davada, federal ve bir üst mahkemenin “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme’ye (Anayasa Mahkemesi) başvuruda bulundu.

Bankaya, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal” suçlaması yöneltiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkbank avukatları, Yüksek Mahkeme’nin başvuru için tanıdığı sürenin son günü olan 13 Mayıs’ta temyiz başvurusunu yaptı.

Halkbank, Yüksek Mahkeme’ye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmiş, Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halkbank’ın talebini kabul ederek, son başvuru tarihini 13 Mayıs’a kadar uzatmıştı.

Halkbank avukatları, “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra ise bir üst mahkemeye başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesi’ne gideceklerini açıklamıştı.

Halkbank neyle suçlanıyor?

Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamayla suçlanıyor.

Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.