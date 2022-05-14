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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde beş can kaybı, 1407 vaka


Türkiye’de son 24 saatte 1.407 vaka kayda geçerken beş kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 127 bin 538 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 1.645 olarak kayda geçti.

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