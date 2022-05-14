Bir günde beş can kaybı, 1407 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.407 vaka kayda geçerken beş kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 127 bin 538 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 1.645 olarak kayda geçti.
Yaramazlara biraz batar!
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