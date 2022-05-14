Yazar Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti

Mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kemal Kenan Ergen 55 yaşındaydı… (Fotoğraf: beykoz.edu.tr)

Bir süre önce geçirdiği kalp krizinden sonra tekrar toparlanamayan usta mizahçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cenazesinin pazartesi günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere Mahallesi’nde defnedileceği duyuruldu.

Kemal Kenan Ergen ya da mizah çevrelerinde bilinen adıyla ‘Kemken’, 1967’de Gölcük’te doğdu. Mizah dergilerinde hikayeleri yayınlandı, ‘Tatlı Kaçıklar’ dizisinin senaryosunu yazdı. Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un başrollerini paylaştığı ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filminin senaryo ekibinde yer aldı.

‘Hayat Bilgisi’ adlı bir kitabı olan yazar, ‘Kahpe Bizans’, ‘Ömerçip’, ‘Hababam Sınıfı Askerde’ filmlerine de senarist olarak imza atmıştı, ‘Zaman Makinesi 1973’ filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenmişti.

Kemal Kenan Ergen evli ve iki çocuk babasıydı.