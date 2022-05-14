CHP yönetiminde konuşulanlar: Kılıçdaroğlu ‘Soğukkanlı duracağız’ demiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararının ardından topladığı olağanüstü MYK’da ”Cezaevine konulsa da görevinden alınsa da il başkanımız olacak” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, partililerden sakin kalmalarını istemiş.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili hapis cezasını onama kararından sonra partisinin MYK’sını olağanüstü toplamıştı. Dün sabahki toplantıda Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na sahip çıktı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu için, “İl başkanımız görevine devam ediyor. Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak” dedi.

CHP kurmaylarının, kararı ‘provokasyon’ diye yorumladığı toplantıda Kılıçdaroğlu, “Hukuk tanımıyorlar ve hukuku yönlendiriyorlar. Alınan kararların hepsinde Tayyip Erdoğan’ın baskısı var” dedi.

Buna göre CHP lideri baskılara karşı partililerden sakin kalmalarını isteyip şöyle konuştu: “Biz soğukkanlı duracağız. Mücadeleyi yükselteceğiz ama provokasyona gelmeyeceğiz. Onlar kendi mevkilerini korumak için her türlü kötülüğe başvurabilir. Biz asla kötülükle karşılık vermeyeceğiz. Ama en az onlar kadar güçlü bir şekilde direnç göstereceğiz. Bu işi sandıkta bitireceğiz.”