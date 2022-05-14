MHP’li ismin hedefindeki Melis Sezen: Ruhumuz nasıl isterse öyle

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar’ın kıyafeti üzerinden hedef aldığı oyuncu Melis Sezen, sessizliğini bozarak ”Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz” dedi.

Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın.

Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…🤍✨ pic.twitter.com/IxX1bcydXg — melissezen (@melisezenn) May 13, 2022

İktidara yakın Akit TV’de katıldığı programda konuşan eski MHP İstanbul milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafeti ‘suç’ olarak nitelemişti.

Eski vekil, Sezen’in Aralık 2021’de düzenlenen 47’nci Altın Kelebek ödüllerinde giydiği kıyafet hakkında şunları söylemişti: “İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var… Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.”

Kadınların büyük tepki gösterdiği açıklamayla ilgili oyuncu Melis Sezen de sessizliğini bozdu.

Sezen, hedef gösterilen kıyafetini giydiği etkinlikten bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…”