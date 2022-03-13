Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Mart 2022


Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna: Rusya, fosfor bombası kullandı

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 18’inci gününe girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

Guardian analizi: Dünya liderleri, Putin’in ölümcül zehrinin bulaşmasını engellemeli

Çavuşoğlu’na göre Rusya’ya yaptırımlar sorunu çözmez

Putin’in Ukrayna’yı işgali Rus aileleri böldü: ‘Annem beni ülkeme ihanetle suçluyor’

Sigaranın paketine 2 lira zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubunun sigaraya zam yaptığını bildirdi.


Sağlık çalışanlarından İstanbul’da eylem

Fotoğraf: AA

İstanbul’da bir araya gelen sağlık çalışanları, ‘Büyük Beyaz Buluşma’ eylemiyle sorunlarına dikkat çekti.

29 ülkeden 94 keman virtüözü Ukrayna için çaldı

Psikoterapist Cem Keçe: Çoğu çiftin sorunu cinsellikte düğümleniyor

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Cem Keçe, “Cinsellik, kadın-erkek ilişkisinin üzerine inşa edildiği temellerden biri; bu bu temelde oluşacak herhangi bir sorun, ilişkinin sarsılmasına neden olur. Ne var ki cinsellikle ilgili sorunlar genellikle konuşulmaktan çekinildiği için çözüme kavuşturulamaz” diyor.

Terleme hakkımızı söke söke nasıl aldık
Eyyy Herzog, hoşgeldin

CHP’li Özel: AK Parti devletin gemisini karaya oturttu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülkedeki pahalılık ve yoksulluğa dikkat çekerek, ‘AKP’nin devletin gemisini karaya oturttuğunu’ söyledi.

Çocuk Kitaplığı / İçimdeki Müzik: Sözcüksüz yaşamak!

Koca’dan sağlık çalışanlarına: Devlet en iyisini yapma kararlılığında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına gönderdiği mektubunda, doktorlar için en iyisinin yapılacağını bildirdi.

Nasıl demeli?
Göz tansiyonunuza baktırdınız mı?

SON HABERLER

Göz tansiyonunuza baktırdınız mı?

Glokom (göz tansiyonu) hastalarının yarısının henüz tanısı yok. Göz içi basıncının artmasına bağlı görme siniri hasarı olarak tanımlanan glokom, körlük nedeni hastalıklar içinde katarakttan sonra ikinci sırada geliyor. Tüm körlüklerin yaklaşık yüzde 10’undan glokom sorumlu.

Çocuk Kitaplığı / İçimdeki Müzik: Sözcüksüz yaşamak!

48 ödüllü ‘Çığır Açan Dil Sanatları Öğretmeni’ ve ‘Öğretimde Mükemmellik Ödülü’ gibi özellikle eğitimcili kimliğiyle öne çıkan yazar Sharon M. Draper’ın ‘İçimdeki Müzik’ kitabı ‘konuşma’ eyleminin ne kadar önemli olduğuna, sözcüksüz yaşamın zorluklarına etkileyici bir hikâyeyle değinen sürükleyici bir roman.

29 ülkeden 94 keman virtüözü Ukrayna için çaldı

Ukrayna’da savaş devam ederken violinist Vera Litovçenko’nun kuşatma altındaki Kharkiv şehrinde bir sığınakta keman çaldığı görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Litovçenko’nun işgal altındaki performansının ardından dünyanın dört bir yanındaki keman virtüözleri destek için eski bir Ukrayna halk şarkısı ‘Verbovaya Doşeçka’yı birlikte çaldı.

Nasıl demeli?

Dedi ve söyledi’yi karşılayan ne çok fiilimiz var, ne zenginlik bu böyle! Gören de bu fiil zenginliğiyle ne tatlı söyleşiler, röportajlar, haberler yazıldığını sanır. Ne gezer! Haber ve röportaj metinleri Türkçenin en kötü örnekleridir belki de.