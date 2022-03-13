Akşam Postası / 13 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna: Rusya, fosfor bombası kullandı
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 18’inci gününe girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Guardian analizi: Dünya liderleri, Putin’in ölümcül zehrinin bulaşmasını engellemeli
Çavuşoğlu’na göre Rusya’ya yaptırımlar sorunu çözmez
Putin’in Ukrayna’yı işgali Rus aileleri böldü: ‘Annem beni ülkeme ihanetle suçluyor’
Sigaranın paketine 2 lira zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, Philip Morris grubunun sigaraya zam yaptığını bildirdi.
Sağlık çalışanlarından İstanbul’da eylem
İstanbul’da bir araya gelen sağlık çalışanları, ‘Büyük Beyaz Buluşma’ eylemiyle sorunlarına dikkat çekti.
Psikoterapist Cem Keçe: Çoğu çiftin sorunu cinsellikte düğümleniyor
Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Cem Keçe, “Cinsellik, kadın-erkek ilişkisinin üzerine inşa edildiği temellerden biri; bu bu temelde oluşacak herhangi bir sorun, ilişkinin sarsılmasına neden olur. Ne var ki cinsellikle ilgili sorunlar genellikle konuşulmaktan çekinildiği için çözüme kavuşturulamaz” diyor.
CHP’li Özel: AK Parti devletin gemisini karaya oturttu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülkedeki pahalılık ve yoksulluğa dikkat çekerek, ‘AKP’nin devletin gemisini karaya oturttuğunu’ söyledi.
Koca’dan sağlık çalışanlarına: Devlet en iyisini yapma kararlılığında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına gönderdiği mektubunda, doktorlar için en iyisinin yapılacağını bildirdi.