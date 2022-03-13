TTB başkanından hekimlere mektup: Gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, ülke çapındaki ‘büyük g(ö)rev’ öncesi hekimlere mektupla seslendi.

Fotoğraf: TTB

Sağlık çalışanları, sağlıkta artan şiddeti, yoğun iş gücü ve fazla mesaiyi protesto etmek için 14-15 Mart’ta tüm sağlık kurumlarında “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek iş bırakacak.

Fincancı, Melih Cevdet Anday ve Nazım Hikmet dizeleriyle başladığı mektubunda şunları söyledi:

“Hangimiz bu günlerde böyle hissetmiyor ki! Düşmanlaştırılmış, yalnız bırakılmış, üstelik o büyük yapıların içine hapsedilmiş, artık efendisi falan değil kölesi kılınmış. ‘Giderlerse gitsinler’ denip kapı gösterilmiş… Yoksulluk sınırının altına mahkûm ettikleri hekimleri, açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak zorunda bıraktıkları emeklileri, kölelik koşullarında çalışmaya zorladıkları gencecik meslektaşlarımızı dilindeki şiddetle ananlar bizleri her gün şiddetle karşı karşıya bıraktılar.

Tıp Bayramı’nın ilk kutlandığı yıla, 1919 yılının 14 Mart’ına gidelim o halde. Tıbbiyeli öğrencilerin işgale karşı başlattığı isyana… Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ile devam edelim:

“Ateşi ve ihaneti gördük

Ve yanan gözlerimizle durduk

Bu dünyanın üzerinde…

…yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar

Düştüler can kaygusuna

Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından

Karanlığa karışarak basıp gittiler.

Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet,

En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat,

Dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat,

İki kat soyulmamak için”

Evet, 14 Mart isyana işaret eder, biz de bu bayramı isyanımızla kutlayalım, direncimizi, birlikte yürüdüğümüz yolları alalım yanımıza. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıktığımız Beyaz Yürüyüş’ümüzden, Beyaz Forum’umuza, Beyaz GöREVlerimizden, Beyaz Nöbet’lere yan yana durduğumuz her yerde şiddete, bize değersizleştirmeye çalışanlara inat değerimizi bilerek, düşmanlaştıranlara inat hep birlikte, bölenlere inat sağlığın üretiminden gelen gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele! Köle olmayı reddediyoruz, hekimlik değerlerimize sahip çıkıyor, “Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız” diyerek 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’e gidiyoruz.

Haklarımız için isyanımız kutlu olsun, 14 Martların boyun eğmez isyanıyla her birinizi saygıyla, sevgiyle, dayanışmayla selamlıyorum.”