CHP’li Özel: AK Parti devletin gemisini karaya oturttu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülkedeki pahalılık ve yoksulluğa dikkat çekerek, ‘AKP’nin devletin gemisini karaya oturttuğunu’ söyledi.



AA’nın haberine göre partisinin Aksaray’ın Taşpınar beldesindeki binasının açılışında konuşan Özel şunları söyledi: “Önümüzdeki seçimlerde Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, ülkeyi kurduğumuz ve hızla eksiklerini kapattığımız gibi hep birlikte olmak durumundayız. Biz, Türkiye’deki yokluk, yoksulluk ve zorluk çekenlerle birlikte durmazsak hiçbirimizin karnı doymaz ve çocuklarımızın geleceği olmaz. O yüzden gün ayrılık günü değildir. Mazotun üç-dört ay içerisinde üç katına çıktığı, elektrik faturalarının el yaktığı bir yerde artık katı particilik olmaz. AK Parti bu ülkede yapacağını yapmış ve devletin gemisini karaya oturtmuştur. Bundan sonra bu hatada ısrar, derin yoksulluğun sürmesine, işsizliğin artmasına ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine sebep olacaktır.”

‘Bütün CHP’liler cumhurbaşkanı adayı’

Özel, Türkiye’de bu yokluğa ve yoksulluğa, “Yeter” demenin, bundan sonraki süreçte de hep beraber yüzlerinin gülme zamanının geldiğini belirten Özel, “Bundan sonra her günün önümüzdeki seçim için çalışılan bir gün olarak görülmesi gerekiyor. Herkesin kendisini cumhurbaşkanı adayı gibi görmesi gerekiyor” dedi.

Özel, partililere şöyle seslendi: “Annelerimizin, ablalarımızın ve kardeşlerimizin geçmişte AK Parti’ye ve MHP’ye oy vermiş komşularından komşuluk hakkı için oylarını istemesi gerekiyor. ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ diye soranlara şunu söylüyoruz, ‘Merak etmeyin hepinizi memnun edecek bir cumhurbaşkanı adayımız olacak.’ O güne kadar hepimizin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Bütün CHP’liler cumhurbaşkanı adayıdır.”

