CHP’li Toprak: Türk Telekom’un devri kirli çamaşırları temizleme hamlesidir

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türk Telekom’un Varlık Fonu’na devrini ‘kirli çamaşırları temizleme hamlesi’ olarak niteledi. Toprak, Varlık Fonu’nun sürekli borçlanarak faaliyet yürüttüğünü söyledi.

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Toprak, haftalık değerlendirme raporunda Varlık Fonu’na (TVF) ayrı bir başlık ayırdı. Fonun yönetim şeklini ve Türk Telekom’un fona devrini eleştirdi.

CHP’li vekil, TVF’nin sürekli borçlanarak ve faizle kredi bulmaya çalışarak faaliyet yürüttüğünü söyledi. Hisse alımı için yerli bankalar konsorsiyumundan 1,6 milyar dolar borçlanan TVF’nin daha önce de Çin’den 1 milyar euro tutarında borçlandığını hatırlattı.

Toprak daha sonra TVF bünyesine oluşturulan ‘Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ (PDİF) tarafından kamu bankalarına sermaye enjeksiyonuyla aktarılan tutarları paylaştı:

Ziraat Bankası 21,8 milyar TL T. Halk Bankası 13,4 milyar TL T. Vakıflar Bankası 13,4 milyar TL T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 1,5 milyar TL Ziraat Katılım Bankası 900 Milyon TL Emlak Katılım Bankası 500 milyon TL TOPLAM 51 milyar 500 milyon TL

‘Fatura halka kesilecek’

Türk Telekom’un TVF’ye devredilmesini eleştiren Toprak, Saad Hariri ve ailesine ait olan Oger Telecom A.Ş’nin (OTAŞ), 6,5 milyar dolara satın aldığı Türk Telekom’a, sadece 1,6 milyar dolar ödediğini anımsattı.

CHP’li vekil, şirketin 2007’de, kalan taksitleri tek seferde ödeme görüntüsü altında Türkiye bankalarından 5 milyar dolar kredi aldığını söyledi.

Toprak, Türk Telekom’un ‘sancılı’ devir sürecine ilişkin şunları dedi: “Borçlarını ödemekte zorlandığı gerekçesiyle Hazine’yi devreye sokarak, 2013 yılında Türkiye bankalarından 4,5 milyar dolar daha refinansman kredisi aldı ve özelleştirmeyle kendilerine devredilen yüzde 55 TT hissesini rehin ederek teminat gösterdi. Bankalara kredi borcunu ödemeyen, vergi borçlarını taksitlendiren Hariri Ailesi ve OTAŞ, bu süre içinde TT’nin 10-12 milyar dolar arasındaki kârını kendi hesaplarına ve şirketlerine transfer ettiler. Bir anlamda, 6,5 milyar dolarlık özelleştirme bedelini cebinden 1 dolar çıkmaksızın TT’nin yüzde 55 hissesini teminat göstererek Türk bankalarından aldığı krediyle ödeyen, daha sonra bu kredileri de ödemeyip üç Türk bankasına (Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası) 4,3 milyar dolar kredi borcu takarak Türkiye’yi terk eden Hariri, bu süre içerisinde TT’nin içini boşalttı.”

Yaşananları “Türk Telekom’un içinin boşaltılması” olarak tanımlayan CHP’li vekil, bu süreçte iktidarı ‘bakanları, bürokratları, başdanışmanlarıyla bu işin içinde yer almak’ suçladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da başbakanlık müsteşarı görevini yürütürken Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Toprak, devir işleminin ‘kirli çamaşırları temizleme hamlesi’ olduğunu ve ‘faturanın halka kesileceğini’ söyledi.