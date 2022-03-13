Çavuşoğlu’na göre Rusya’ya yaptırımlar sorunu çözmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’ya işgal harekatı başlatan Rusya’ya yönelik yaptırımların sorunu çözmeyeceğini söyledi.

Antalya’da basın toplantısı düzenleyen bakan, hava sahasının Montrö anlaşmasına göre kapatılamayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Hukuki bir yükümlülük. Yaptırımların sorunu çözmeyeceğine inanıyoruz” dedi.

Camiden tahliye olacak

Bakan, Ukrayna’nın Rusya’ya yakın Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nde mahsur kalan Türklerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Çavuşoğlu tahliye çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz.. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov’dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90’ından fazlasını tahliye etmiş olacağız.”