Türkiye son 24 saat 17 bin 426 vaka, 138 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 298 bin 252 Covid-19 testi yapıldı.
35 bin 568 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Glokom (göz tansiyonu) hastalarının yarısının henüz tanısı yok. Göz içi basıncının artmasına bağlı görme siniri hasarı olarak tanımlanan glokom, körlük nedeni hastalıklar içinde katarakttan sonra ikinci sırada geliyor. Tüm körlüklerin yaklaşık yüzde 10’undan glokom sorumlu.
48 ödüllü ‘Çığır Açan Dil Sanatları Öğretmeni’ ve ‘Öğretimde Mükemmellik Ödülü’ gibi özellikle eğitimcili kimliğiyle öne çıkan yazar Sharon M. Draper’ın ‘İçimdeki Müzik’ kitabı ‘konuşma’ eyleminin ne kadar önemli olduğuna, sözcüksüz yaşamın zorluklarına etkileyici bir hikâyeyle değinen sürükleyici bir roman.
Ukrayna’da savaş devam ederken violinist Vera Litovçenko’nun kuşatma altındaki Kharkiv şehrinde bir sığınakta keman çaldığı görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Litovçenko’nun işgal altındaki performansının ardından dünyanın dört bir yanındaki keman virtüözleri destek için eski bir Ukrayna halk şarkısı ‘Verbovaya Doşeçka’yı birlikte çaldı.
CİSED Genel Başkanı Cem Keçe’ye göre Türkiye’de cinsellik ‘ayıp, yasak, günah’ üçgeninde sıkışıp kalmış durumda.
Dedi ve söyledi’yi karşılayan ne çok fiilimiz var, ne zenginlik bu böyle! Gören de bu fiil zenginliğiyle ne tatlı söyleşiler, röportajlar, haberler yazıldığını sanır. Ne gezer! Haber ve röportaj metinleri Türkçenin en kötü örnekleridir belki de.