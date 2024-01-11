Akşam Postası / 11 Ocak 2024

Can Atalay için AYM’ye üçüncü başvuru

TİP Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iki defa verdiği hak ihlali kararlarının mahkemelerce uygulanmaması üzerine yeniden yüksek mahkemeye başvurdu.

Yunan adalarına ‘vizesiz’ seyahat: Miçotakis tarih verdi

Yunan adalarına vize kolaylığı martta başlıyor.

Yabancı sınırı: TFF sol gösterip sağ vurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni yabancı kuralını açıkladı. İlk 11’de yabancı sınırı kaldırılırken kadrodaki sınır daha da daraltıldı. Karara eleştiriler var.

JPMorgan dolar/TL beklentisini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, 2024 sonu dolar/TL beklentisini 34’ten 36’ya yükseltti.

TTB: Yan dal uzmanları üçüncü kez mecburi hizmet yapmasın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’ndan hekimlerin yan dal uzmanlığıyla birlikte üç kez zorunlu hizmete gönderilmesine son verilmesini istedi.

737 Max 9 krizi: Boeing, en fazla kar beklediği üründen nasıl darbe yedi?

ABD merkezli havacılık devi Boeing, birkaç sene içinde ikinci defa 737 Max’lerin merkezinde olduğu bir krizle karşı karşıya.

KKM’den çıkış hızlandı

Kur korumalı mevduatlar (KKM) geçen hafta 50 milyar azaldı. Bu, yaklaşık iki ayın en hızlı düşüşü.

16 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

IŞİD’e yönelik 16 ilde eş zamanlı yapılan ‘Kahramanlar-40’ operasyonunda 70 şüpheli yakalandı.