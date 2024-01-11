AYM Ekşi Sözlük’e erişim yasağını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Eşi Sözlük’e getirilen erişim engeli hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük’ün itirazı üzerine erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan yeniden kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ 14 Aralık’ta, ‘eksisozluk1999.com’ da 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.

Engel kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Ekşi Sözlük yönetimi AYM’mye başvurmuştu.

Ekşi Sözlük’ün açıklamasına göre AYM, engel kararının anayasanın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti.