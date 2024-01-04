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Yaramazlara biraz batar!

Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play uygulamalarına da erişim engeli

Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’daki uygulamalarına erişim engeli getirildi. App Store, karar doğrultusunda uygulamanın Türkiye’den indirilmesini engelledi.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta kapatılmıştı.


Ekşi Sözlük’ün itirazı üzerine erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan yeniden kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ 14 Aralık’ta, ‘eksisozluk1999.com’ da 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.

Ekşi Sözlük şimdi de App Store ve Google Play’de erişime engellendi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’deki uygulamaları da ‘mill güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi.

Apple, bu karar doğrultusunda Ekşi Sözlük uygulamasının Türkiye’den indirilmesini engelledi.

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