Ekşi Sözlük’e yine erişim engeli

Ekşi Sözlük’ün kullandığı alan adı (http://eksisozluk1999.com) erişime engellendi.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı. Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasağın iki-üç sene sürebileceğini söylemişti.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ ise 14 Aralık’ta erişime engellenmişti.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1999.com’ alan adı da erişime engellendi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün bu alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük (https://t.co/zXnhGBwboP), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/ecXOcUxlZh pic.twitter.com/f8966NfN5f — EngelliWeb (@engelliweb) December 24, 2023

Ekşi Sözlük’ün, yeni alan adının ‘eksisozluk111.com’ olduğu açıklandı.