İlk 11’de yabancı futbolcu sınırı kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni yabancı kuralını açıkladı.

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İlk 11’de sekiz yabancı sınırı kaldırıldı. Yerli oyuncu için teşvik ödenecek.

TFF açıklamasında şunlar dendi:

*2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14’den 12’ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11’e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

*A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30’dan 26’ya düşürülmüştür.

*Kulüp A Takım listesine yazılacak A Milli futbol takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2’sinin, sonraki iki sezonda en az 3’ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

*Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli futbol takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5’inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

*2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Milli futbol takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca ‘yerli futbolcu teşvik fonu’ olarak ödenecektir.