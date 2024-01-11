Dolar 30, avro 33 lirayı geçti

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30’u, avro/TL 33’ü geçti.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Güne 29,9810 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 10:55 itibarıyla 30,0070 seviyesinden işlem görüyor. Güne 32,914 seviyesinden başlayan avro/TL de şu an 33,06 seviyesinde.