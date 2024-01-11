Bakan Uraloğlu’na göre Türkiye’den İsrail’e günde sekiz gemi gidiyor

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye’den İsrail’e günde sekiz geminin gittiğini açıkladı.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

Gazze’ye saldırı gerekçesiyle vatandaşlara İsrail mallarını ‘boykot’ çağrısı yapan iktidar, söz konusu ‘boykot‘a kendisi katılmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, Meclis’te iktidarı bu nedenle hedef aldığı konuşmasından sonra fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye limanlarından İsrail’e 2 ayda 701 geminin gönderildiği açıkladı.

Türkiye’den İsrail’e her gün ortalama sekiz geminin gittiğini söyleyen Uraloğlu, “Bu rakamlar gerek ülkemizden direkt İsrail limanına giden, gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail’e giden gemi sayısının toplamıdır” dedi.

Uraloğlu, Filistin’eyse sadece üç gemi insani yardımın gönderildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu “Giden malların içeriği ile ilgili bakanlığınızın bilgisi var mı?” sorusuna “Biz gemi trafiğini yönetiyoruz. Doğrudan giden malların kontrolü ticaret bakanlığımız, gümrükler tarafından yapılıyor” cevabını verdi.