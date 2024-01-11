16 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

IŞİD’e yönelik 16 ilde eş zamanlı yapılan ‘Kahramanlar-40’ operasyonunda 70 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyon 9 Ocak’ta başladı ve bugün tamamlandı.

IŞİD operasyonunda Adana’da yedi, Ankara’da 18, Bursa’da altı, Çorum da üç, Denizli’de bir, Hatay’da beş, İstanbul’da 10, Kayseri’de bir, Kırıkkale’de bir, Kırşehir’de bir, Ordu’da iki, Sakarya’da dört, Uşak’ta bir, Şanlıurfa’da bir, Yalova’da bir, Erzincan’da beş olmak üzere toplamda 70 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya operasyonlarda yapılan aramalarda ‘çok miktarda para ele geçirildiğini’ söyledi ama miktarın ne kadar olduğu detayını vermedi: “Çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.“