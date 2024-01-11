Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Ahlak bekçisi değilim, lakin…

Tarikatların hedef göstermesinin ardından yaptırımlara maruz kalan ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, kariyerinin en ahlaklı işinin ahlaksızlıkla suçlanmasını eleştirdi.

Kızıl Goncalar – Özcan Deniz

Tarikatların kamusal alandaki gücüne mercek tutan dizi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fox Tv’ye hem para hem de iki kez yayın durdurma cezası vermişti. Ceza nedeniyle üçüncü bölüm yayınlanamamış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

Dizide Özgü Namal’la başrolü paylaşan Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

“Ahlak bekçisi değilim, lakin…” diyerek RTÜK’ü eleştiren Deniz, şunları kaydetti:

“Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak’ta yeniden ekranlardayız.”