Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, tarikatların hedef göstermesinin ardından RTÜK’ün ceza verdiği ve çekim mekanlarının bir bir iptal edildiği ‘Kızıl Goncalar’ dizisini yazdı.

Kızıl Goncalar

Fox TV’de ekranlara gelen, başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan dizi iktidara yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dizi hakkında yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası verirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü de çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

Tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutan diziyi Le Monde yazdı.

“Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı” başlıklı yazıda, ‘hükümetin yılmaz destekçileri olan tarikatlara sert eleştiriler yönelten’ dizinin muhafazakar çevrelerde öfkeye neden olduğu belirtildi.

Türk toplumunun sinir uçlarına dokunuyor

Tarikatların tepkisini çekmek için tek bir bölümün yettiği aktarılan yazıda şunlar kaydedildi:

*Kızıl Goncalar, iki haftadır Türkiye’de manşetleri süslüyor. İktidar yanlısı medya öfkeli bir tavır ile kırılgan bir uzlaşmazlık arasında gidip geliyor. Muhalefetse bu çağdışı yapılanmayı kınayarak ifade özgürlüğü çağrısı yapıyor.

*İki bölümün RTÜK tarafından yasaklanması nedeniyle yayıncı Fox TV’ye ağır para cezası kesildi, yapımın kiraladığı birçok bina film ekiplerine kapatıldı.

*Kızıl Goncalar’ın Türk toplumunun sinir uçlarına dokunduğunu ve biri seküler, diğeri İslamcı iki yaşam tarzı arasındaki rahatsız edici, can sıkıcı bir ‘ahlak savaşı’na saplanmış ülkenin gergin durumuna parmak bastığını söylemek hafif kalır.