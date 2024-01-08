RTÜK’ün ‘Kızıl Goncalar’ yasağına mahkemeden onay

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox ‘Kızıl Goncalar’ dizisine verdiği yayın durdurma cezasına mahkemeden de onay geldi.

Diziden bir sahne. (Fox TV)

Başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın paylaştığı tarikat-seküler aile hayatlarını konu alan dizi, tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutuyor.

İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı yayın organları ve tarikatlar tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatırken, dizinin tanıtım afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.

RTÜK de dizi nedeniyle Fox TV’ye yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti

Yapımcı Faruk Turgut, mahkemenin RTÜK kararını onayladığını şu sözlerle duyurdu:

“Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz.”