KKM’den çıkış hızlandı

Kur korumalı mevduatlar (KKM) geçen hafta 50 milyar azaldı. Bu, yaklaşık iki ayın en hızlı düşüşü.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden biri de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar lira olarak hesaplamıştı.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

Bir süredir devam eden KKM’deki çıkışlar yeniden hızlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar TL’den 2 trilyon 576,5 milyar TL’ye geriledi.

50 milyar liralık çıkış, yaklaşık iki ayın en hızlı düşüşü olarak kayda geçti.

KKM hesaplarından çıkış sürüyor