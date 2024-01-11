DSÖ: Ayda 10 bin kişi Covid-19 nedeniyle ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un yanı sıra grip, rinovirüs ve zatürre nedeniyle dünya genelinde solunum yolu hastalıklarında bir artış olduğunu belirtti.

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DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus Noel ve yeni yıl kutlamaları nedeniyle öne çıkan JN.1 varyantının küresel çapta yayıldığını ve Covid-19 vakalarının arttığını söyledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Tedros, aralıkta yaklaşık 10 bin ölümün rapor edildiğini, ay boyunca hastaneye yatışlarınsa bu tür eğilim bilgilerini paylaşan yaklaşık 50 ülkede yüzde 42 arttığını söyledi.

Bu veriler çoğunlukla Avrupa ve Amerika’daki ülkeler tarafından paylaşılıyor.

Tedros “Ayda 10 bin ölüm pandeminin zirve yaptığı dönemden çok daha az olsa da, bu düzeyde önlenebilir ölüm kabul edilemez” diye konuştu.

Raporlama yapılmayan diğer yerlerde de vaka artışının kesin olduğunu söyleyen Tedros, hükümetleri gözetimi sürdürmeye çağırdı, tedavi ve aşılara sürekli erişimin de sağlamasını önerdi.