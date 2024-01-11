Can Atalay için AYM’ye üçüncü başvuru

TİP Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iki defa verdiği hak ihlali kararlarının mahkemelerce uygulanmaması üzerine yeniden yüksek mahkemeye başvurdu.

Fotoğraf: TİP

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

AYM, hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti. Ancak Yargıtay ‘hukuki değeri olmadığı’ gerekçesiyle kararı tanımamıştı.

Bianet’in haberine göre Atalay’ın avukatları 4 Ocak’ta AYM’ye yeniden başvurdu.

Atalay’ın avukatlarından Akçay Taşçı, başvuruya dair ‘alındı’ belgesinin kendilerine gönderildiğini fakat üçüncü görüşmenin takvimine dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

Taşçı, üçüncü başvuruda işaret ettikleri noktaları şöyle anlattı:

“İkinci başvuruda Anayasa’nın 148’inci ve 153’üncü maddelerinin ihlaline yönelik bir başvuruydu yani Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasına yönelik bir başvuru yapmıştık. Üçüncü başvuru da 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı tekrar Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’ne göndermesine ilişkin yaptık. AYM kararının uygulanmamasıyla yeniden doğan bir ihlal var, biz başvurumuzda bunlara değindik ve tespit edilmesine yönelik başvuru yaptık.”