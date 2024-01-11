Yaramazlara biraz batar!

Özcan Alper’den yeni film: ‘Senfoni İstanbul’un çekimleri başladı

Yönetmen ve senarist Özcan Alper’in proje tasarımlığını yaptığı ‘Senfoni İstanbul’ adlı dökü-drama filminin çekimleri başladı.

Son filmi ‘Karanlık Gece’yle ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Alper, yeni projesi için sete çıktı.


Filmde, İstanbul’un yüzyıllık edebiyat hafızası, roman ve öykü karakterleri üzerinden anlatılacak.

İstanbul’u 1920’lerden bugüne kadar mekan olarak seçen roman karakterlerinin izinde ve onların belleğinden bir anlatı kuran film, farklı mevsimlerde ve farklı oyuncularla çekilecek.

Proje tasarımını Alper’in, yönetmenliğini ve senaristliğini ise Uğur Aydedim’in yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini Yağız Yavru gerçekleştiriyor. Projenin edebiyat danışmanlığınıysa eleştirmen, yazar Semih Gümüş ve akademisyen Sena Hamra Aydın üstleniyor.

Filmin ilk çekimlerinde oyuncu Kevork Malikyan, Tuğrul Tülek, Ozan Çelik ve genç oyunculardan Serap Bilgin, Yağmur Acı ve Mizgin Özel yer aldı. Projenin diğer bölümleri için cast çalışmaları devam ediyor.

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