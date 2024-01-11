JPMorgan dolar/TL beklentisini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, 2024 sonu dolar/TL beklentisini 34’ten 36’ya yükseltti.

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Mayıs 2023 seçimlerinden önce 20’nin altında olan dolar/TL bugün 30’u aştı.

JPMorgan da dolar öngörüsünü güncelledi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre JPMorgan 2024’ün sonu için dolar/TL’nin 36 olmasını bekliyor. Bankanın bir önceki tahmini 34’tü.

Bankanın raporunda şu ifadeler kullanıldı: “Lirada son aylardaki değer kaybı trendi rezerv biriktirme ve nominal kur performansı arasında ödünleşim olduğuna işaret ediyor. Kısa vadede bu trend yerel para birimine girişleri engelliyor ve dezenflasyon süreci için zorluk teşkil ediyor. Ancak yatırımcılar için bu değer kaybı vadeli işlemlerde fiyatlananın altında olduğu sürece, ki önümüzdeki aylarda da öyle olacağını düşünüyoruz, TL yine de makul toplam getiri imkanı sunuyor.”