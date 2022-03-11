Akşam Postası / 11 Mart 2022

Tahliye edilen Sedef Kabaş: Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandıktan 49 gün sonra ilk duruşmada tahliye edilen gazeteci Sedef Kabaş, “Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız” dedi.
Gazeteci Sedef Kabaş için 28 ay hapis cezası ve tahliye kararı
Berkin Elvan, ölümünün 8’inci yılında unutulmadı
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 8’inci yılında unutulmadı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 16’ncı gün
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 16’ncı gününde. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Chelsea, sahibine gelen yaptırımlardan nasıl etkilenecek?
AB sığınmacı politikalarında ayrımcı mı, milliyete göre süreçte nasıl farklılıklar var?
DSÖ, Ukrayna’yı uyardı: Sızıntı olabilir, laboratuvarlardaki patojenleri yok edin
Leningrad Kuşatması’nda hayatta kalmıştı; 91 yaşında Rusların kuşattığı Harkov’da
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Bir anestezi uzmanı, bir belediye başkanı ve çocuklar…: Ukrayna’nın sivil kayıpları
CHP’li kurmaya göre Diyarbakır ziyareti: Maksat hâsıl oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki defa ertelenen, gitmeden tartışmasının başladığı ve farklı kesimlerde farklı yorumlara yol açan Diyarbakır ziyaretini tamamladı. Gözlerin çevrildiği ziyaret CHP açısından ‘başlangıç’ olarak değerlendiriliyor.
Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu var, Meclis’te çözülür
İmamoğlu’ndan kar uyarısı: Cumartesi için lütfen program yapmayın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yağış gün boyu devam edecek. Yarın kar yağışı daha da yoğun olacak. Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın” dedi.
Cari açık dört yılın zirvesinde: ‘Yeni ekonomi modeli’nin iflası mı?
Rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığını iyice büyütmesiyle ocakta cari açık 7,11 milyar dolarla dört yılın zirvesine ulaştı.
Süper Lig’de hakem krizi: Görev almak istemeyenlerin sayısı beşe çıkmış
Süper Lig’in kariyerli hakemlerine düdük astırılması sonrası kriz büyüyor.
Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktalarında açılma
İstanbul’un Fatih ilçesindeki Unkapanı Köprüsü’nde bağlantı noktaları açıldı.
Kadıköy belediye başkanı: Bağdat Caddesi’nde Halk Ekmek yetiştiremiyoruz
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yoksulluğun derinleştiğine dair gözlemini “Bağdat Caddesi’nin üzerinde Halk Ekmek sattığımız noktada ekmek yetiştirmekte zorlanıyoruz” diye anlattı.
Aziz Yıldırım’dan 777 milyon liralık tazminat davası
Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk tazminatı için toplamda 777 milyon 741 bin liralık dava açtı.
Wordle’da en başarılı ülke belli oldu: Britanya veya ABD değil
Kelime tahmin oyunu Wordle’da en başarılı performansı gösteren ülke belli oldu. Hayır; Britanya ya da ABD değil.
Ünlülerin bilgilerini sızdıran memurlara hapis cezası
İstanbul’un Fatih ilçesinde tapuda çalışan iki memur, 136 ünlünün taşınmazlarını sorgulayıp emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı gerekçesiyle üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.