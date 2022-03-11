Akşam Postası / 11 Mart 2022

Tahliye edilen Sedef Kabaş: Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandıktan 49 gün sonra ilk duruşmada tahliye edilen gazeteci Sedef Kabaş, “Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız” dedi.

Berkin Elvan, ölümünün 8’inci yılında unutulmadı

Berkin Elvan.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 8’inci yılında unutulmadı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 16’ncı gün

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 16’ncı gününde. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

CHP’li kurmaya göre Diyarbakır ziyareti: Maksat hâsıl oldu

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki defa ertelenen, gitmeden tartışmasının başladığı ve farklı kesimlerde farklı yorumlara yol açan Diyarbakır ziyaretini tamamladı. Gözlerin çevrildiği ziyaret CHP açısından ‘başlangıç’ olarak değerlendiriliyor.

İmamoğlu’ndan kar uyarısı: Cumartesi için lütfen program yapmayın

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yağış gün boyu devam edecek. Yarın kar yağışı daha da yoğun olacak. Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın” dedi.

Cari açık dört yılın zirvesinde: ‘Yeni ekonomi modeli’nin iflası mı?

Rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığını iyice büyütmesiyle ocakta cari açık 7,11 milyar dolarla dört yılın zirvesine ulaştı.

Süper Lig’de hakem krizi: Görev almak istemeyenlerin sayısı beşe çıkmış

Süper Lig’in kariyerli hakemlerine düdük astırılması sonrası kriz büyüyor.

Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktalarında açılma

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Unkapanı Köprüsü’nde bağlantı noktaları açıldı.

Kadıköy belediye başkanı: Bağdat Caddesi’nde Halk Ekmek yetiştiremiyoruz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yoksulluğun derinleştiğine dair gözlemini “Bağdat Caddesi’nin üzerinde Halk Ekmek sattığımız noktada ekmek yetiştirmekte zorlanıyoruz” diye anlattı.

Aziz Yıldırım’dan 777 milyon liralık tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk tazminatı için toplamda 777 milyon 741 bin liralık dava açtı.

Wordle’da en başarılı ülke belli oldu: Britanya veya ABD değil

Kelime tahmin oyunu Wordle’da en başarılı performansı gösteren ülke belli oldu. Hayır; Britanya ya da ABD değil.

Ünlülerin bilgilerini sızdıran memurlara hapis cezası

İstanbul’un Fatih ilçesinde tapuda çalışan iki memur, 136 ünlünün taşınmazlarını sorgulayıp emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı gerekçesiyle üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.