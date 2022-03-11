Bir anestezi uzmanı, bir belediye başkanı ve çocuklar…: Ukrayna’nın sivil kayıpları

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği. 24 Şubat’tan beri her savaşta olduğu gibi sadece askerler değil siviller de hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye niteleyerek açıkladığı işgal çok sayıda masum cana mal oluyor. Okullar, hastaneler vuruluyor. Birleşmiş Milletler’in dün açıkladığı verilere göre Ukrayna’da 41’i çocuk 549 sivil hayatını kaybetti. Bu, ‘kayda geçen sayı‘. Gerçek sayı daha yüksek olabilir.

İşte Ukrayna’nın kaybettiği canlarından dünya basınına yansıyan isimlerden bazıları…

Semyon. Fotoğraflar: Facebook

Aileden geriye sadece büyük ablası kaldı

Beş yaşındaki Semyon geçen hafta hastanede hayatını kaybetti. Ondan birkaç gün önce 10 yaşındaki ablası Polina da yaşamını yitirmiş ve işgal sırasında ölen ilk çocuk olarak kayıtlara geçmişti.

Semyon, 26 Şubat’ta ailesiyle bindiği otomobille Kiev’i terk etmeye çalışıyordu. Rus askerleri ateş açtı. Polina, annesi ve babası Svetlana Zapadiniskaya ve Anton Kudrin orada yaşamını yitirdi. Semyon ise Okilmadit’teki çocuk hastanesinde 3 Mart’ta yaşam mücadelesini kaybetti. Aileden geri kalan tek isim 13 yaşındaki büyük ablası Sofia, onları kaybettiğinden habersiz bir başka hastanede tedavi görüyor ve durumu ağır.

Kiev’in kuzeybatısındaki Hostomel’in belediye başkanı, 61 yaşındaki Yuri Prilipko da işgalde hayatını kaybedenlerden. Halka ilaç ve gıda dağıtırken Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Halk onu ‘kahraman’ ilan etti.

Anastasya Stoluk.

10 yaşındaki Anastasya Stoluk. 28 Şubat’ta, başkent Kiev’e 65 kilometre mesafedeki Şibene köyünde öldürüldü. Kuzeni Anya Stoluk, askerlerin, annesi Luba’nın annesinin onun defnedilmesi için mezarlığa gitmesine izin vermediğini, sarhoş Rus askerlerinin havaya ateş ettiğini ve evine kurşun isabet eden Stoluk’un orada yaşamını yitirdiğii anlattı.

Tatyana Perebinis.

43 yaşındaki Tatyana Perebinis ve iki çocuğu, dokuz yaşındaki Alise ve 18 yaşındaki Nikita 6 Mart’ta, Irpin’den kaçmaya çalışırken öldürüldüler. Perebinis’in kocası Serhis Perebinis, Facebook’ta üçünün resmini paylaşarak, ‘Rus askerlerinin hepsini ondan aldığını’ yazdı. Bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan eşi ve çocuklarını korumayadığı için onu affetmelerini istedi.

Cenazeyi almak için giderken öldü

14 yaşındaki Arseniy Kalabin, 25 Şubat’ta, Kukhari kasabası bombalandığı sırada şarapnel parçası isabet etti. Ağır yaralıydı ama onu hastaneye götürmek için giden ambulansa izin verilmedi. İki saat sonra hayatını kaybetti. Anne babası Tanya ve Vitaliy işgal başlayınca onu daha güvenli olduğunu düşünerek oraya, akrabalarının yanına yollamıştı.

Anestezi uzmanı olan 39 yaşındaki teyzesi Marina, anne ve babasını da yanına alarak onun cansız bedenini almak için Kiev’den Kukhari’ye giderken içinde oldukları araç saldırıya uğradı. Marina hayatını kaybetti. Arseniy Kalabin’in anne ve babası oğullarını Kukhari’de defnetti.