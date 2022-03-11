Aziz Yıldırım’dan 777 milyon liralık tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk tazminatı için toplamda 777 milyon 741 bin liralık dava açtı.

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Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, dönemin Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Yargıtay da 2021 yılının son günlerinde, 27 Aralık 2021 tarihinde verdiği kararla eski Fenerbahçe başkanı ve yöneticileri hakkında verilen beraat kararını onadı.

‘Bu acıları yaşatanların hesap verme vakti’

Beraat kararının kesinleşmesinin ardından, Yıldırım ve eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin ‘haksız tutukluluk tazminatı’ için mahkemeye başvurdu.

Yıldırım için yapılan başvuruda 707 milyon 747 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edildi.

Başvuruyu, Şekip Mosturoğlu duyurdu. Mosturoğlu, Yıldırım’ın ”Şimdi Fenerbahçe’ye ve bizlere 10 yıldır bu acıları yaşatan tüm herkesin hesap verme vakti. Sabırsızlıkla bekliyoruz” mesajını paylaştı.

Elde edilecek tazminatın tamamının Fenerbahçe Eğitim Kurumları’na bağışlanacağı bildirildi.