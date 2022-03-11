Kadıköy belediye başkanı: Bağdat Caddesi’nde Halk Ekmek yetiştiremiyoruz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yoksulluğun derinleştiğine dair gözlemini “Bağdat Caddesi’nin üzerinde Halk Ekmek sattığımız noktada ekmek yetiştirmekte zorlanıyoruz” diye anlattı.

Anka haber ajansına konuşan Odabaşı, Kadıköy’ün lüks bölgelerinden biri olarak bilinen Bağdat Caddesi’nde Halk Ekmek satış noktası açtıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Şu anda ekmek yetiştiremiyoruz. Şöyle bir algı var: Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde oturan herkes çok zengindir. Hayır. 1980’li yıllarda, 90’lı yılların başında emekli ikramiyesiyle memurların emekli ikramiyesiyle Bağdat Caddesi’nde bir ev satın alıp oturabiliyordunuz. Evet o emlakın değeri yükseldi ama sizin emekli maaşınız hiç değişmedi. Bağdat Caddesi’nin dışında bir emekli ne kadar maaş alıyorsa Bağdat Caddesi’nde oturan emekli de o kadar maaş alıyor. Konutunun değeriyle orada oturanın geliri aynı oranda artmadı. Onun için Bağdat Caddesi’nin üzerinde Halk Ekmek sattığımız noktada ekmek yetiştirmekte zorlanıyoruz. Şimdi bunu üniversite öğrencilerine götürdüğünüzde bu yoksulluk daha da derinleşiyor.”

Olası İstanbul depremi sonrası yaşam koşullarının devam ettirebilmesi için gezici aşevi yaptırdıklarını ama artan yoksulluk nedeniyle bunu günlük hayatta kullanmaya başladıklarını belirten başkan, “Gezici aşevi bugün sokakta kalan üniversite öğrencilerine veya yemek alabilecek parası olmayan öğrencilere umut oldu. Şu an Marmara Üniversitesi’nde bir gezici mobil aracımız üniversite öğrencilerine sabah ve sınav dönemlerinde akşamları çorba dağıtıyor” dedi. Odabaşı ayrıca ikinci bir gezici aşevinin de 15 Mart’ta hizmete alınacağını aktardı.

Girişimlerinin, başvurularının iktidardan olumlu karşılık bulamadığını ifade eden Odabaşı şunları söyledi: “Söğütlüçeşme’ye AVM yapmak istiyorlar. ‘Yapmayın, burada AVM ihtiyacı yok. Gelin burayı yeşil alan yapalım. İnsanların deprem sırasında deprem toplanma alanı yapalım’ diyoruz, ona da cevap vermiyorlar. Karşımızda bir duvar var ve biz duvara konuşuyoruz. Mahkeme Söğütlüçeşme’yle ilgili planı iptal etti. Bu kadar işin gücün arasında Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı kalktılar yeni plan yaptılar. Onu da mahkeme iptal edecek. Çünkü yaptığınız plan kamuya aykırı. Ona da dava açtık, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.“