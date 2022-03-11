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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 25 bin 401 vaka, 123 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 25 bin 401 vaka, 123 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı.

52 bin 269 kişi iyileşti.

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Dava adamı Erdoğan!

Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin soruşturma açıldı, 3 bin 625 kişiye hapis cezası verildi. Demek ki Erdoğan eleştiriyi hakaret sayıyor. Ne kibir! Hapse attırma oranı düşük olsa da ‘kindar reis’ bu davadan asla vazgeçmiyor. Peki neden?