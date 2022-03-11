Son 24 saat: 25 bin 401 vaka, 123 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 25 bin 401 vaka, 123 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 342 bin 365 Covid-19 testi yapıldı.
52 bin 269 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin soruşturma açıldı, 3 bin 625 kişiye hapis cezası verildi. Demek ki Erdoğan eleştiriyi hakaret sayıyor. Ne kibir! Hapse attırma oranı düşük olsa da ‘kindar reis’ bu davadan asla vazgeçmiyor. Peki neden?
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 16’ncı gününde.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olası bir sızıntı ihtimali durumunda hastalık yayılmasını önlemek için işgal altındaki Ukrayna’yı laboratuvarlarındaki patojenleri yok etmeye çağırdı.
AB, Ukraynalılar için jet hızıyla geçici koruma statüsü çıkarırken, Suriye, Afganistan, Irak veya Afrika gibi diğer çatışma bölgelerinden gidenler için süreç hayli farklı.
Sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç’e uygulanan yaptırım nedeniyle İngiltere Premier Lig takımı Chelsea 540 milyon sterline (10 milyar 550 milyon TL) yakın bir gelirden olacak.