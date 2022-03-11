İmamoğlu’ndan kar uyarısı: Cumartesi için lütfen program yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yağış gün boyu devam edecek. Yarın kar yağışı daha da yoğun olacak. Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın” dedi.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı hava, deniz ve kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Kara yolunda bazı bölgelerde trafik durdu, deniz yollarındaysa seferler iptal edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki (AKOM) toplantıda konuşan İmamoğlu da ‘evde kalın’ çağrısı yaptı.

Karla mücadele çalışmalarımız 7/24 devam ediyor. Ekiplerimiz sahada. https://t.co/StcpqIKcMz — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 11, 2022

İmamoğlu, şunları söyledi:

*15 santime kadar kar biriktirebilen yağışlar aldık bölge bölge. İstanbul’un üstüne oturmuş bir bulut söz konusu. Yağış gün boyu devam edecek. Dönem dönem hafifleme olduğu gözükse de bu vatandaşlarımız lütfen aldatmasın.

‘Cumartesi günü için program yapmayın’

*Cumartesi günü, en yoğun kar beklenen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde 15 santimlik, 20 santimlik kar kalınlığına ulaşılabileceğini arkadaşlarım iletiyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli.

*Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Bu hassasiyeti lütfen yarın için gösterin. Evinizde kalın, özel araçlarınızı kullanmayın. Çocuklarımıza ve gençlerimize bolca kitap okumalarını diliyorum.