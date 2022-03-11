İstanbul valisi: Trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter’da “Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezi’miz 7/24 sizlerin hizmetinizde” dedi.

Kentte dün kar yağışı başlarken, birkaç gün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Şimdiye dek okulların tatil edilmesi dahil birçok önlem alındı.

İstanbul’daki otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.