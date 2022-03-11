Meteoroloji’den 56 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji tahminlerine göre Trakya, güney Ege ile batı Akdeniz dışında Türkiye’nin tamamı bugün kar ve sağanak yağışlı. Meteoroloji, 56 kenti sarı kodla uyardı.

🗓11 Mart 2022 (Cuma)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/9UnuBBIXQs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 11, 2022

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağışlar görülürken diğer bölgeler kar yağışlı olacak. Karadeniz’in kıyı kesimiyle Doğu Anadolu’nun güney doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’in doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 56 il için sarı, İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınlandı.

Harita: MGM

İstanbul Valisi: Trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.