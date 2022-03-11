Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 8’inci yılında unutulmadı.

Berkin Elvan.

Ailesi ve dostları her yıl olduğu gibi bu yıl da Berkin’i Şişli Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında törenle andı.

Anne Gülsüm Elvan, çocuğunun mezarı başında “Yavrum burası çok soğuk, senin yerin burası değildi” diyerek ağladı.

Berkin Elvan, polis tarafından katledilişinin 8 yılında Feriköy'deki mezarı başında anılıyor.Anmada, annesi Güldüm Elvan, "Yavrum burası çok soğuk, senin yerin burası değildi" diye feryat etti.#BerkinElvan pic.twitter.com/aDmsBu8mTN — Zeynep Kuray (@zeynokuray) March 11, 2022

Abla Gamze Elvan, Twitter paylaşımında “Senin için, tüm çocuklar için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgi ve özlemle oğul…” diye yazdı.

Senin için, tüm çocuklar için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz



Sevgi ve özlemle oğul…#BerkinElvan pic.twitter.com/39XDZl1S6k — Gamze Elvan (@gamzelvaan) March 11, 2022

Feriköy’e gidemeyen birçok kişi, Berkin’i sosyal medya üzerinden andı.

Yaşasaydı 23 yaşında olacaktı.

Yaşatmadılar.



Gözümüzün önünde vurdular.

Acılı annesini gözümüzün önünde yuhalattılar.



Tüm suçlular hesap verene dek unutmayacağız.



15 yaşında bir çocuğu 16 kiloyken kaybettik, 8 yıl önce bugün.



Unutturmayacağız.



#BerkinElvan https://t.co/BaeG9GZ2Gn — Sera Kadıgil (@serakadigil) March 11, 2022

Zaman geçiyor unutuluyor bir çok şey,

geriye bir evlat acısı kalıyor bir annenin kor yüreğinde… 😪#BerkinElvan pic.twitter.com/DQkIPO1ydU — G ö k h a n (@qqoqhan) March 10, 2022

Berkin'i 8 yıl önce kaybettik, unutmadık, unutturmayacağız!



Elbet çocukların sokaklarda özgürce koştuğu, hayallerinin gerçek olduğu günler geri gelecek…#BerkinElvan pic.twitter.com/jHj82xYMUM — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 11, 2022

Bugün #BerkinElvan'ın 8'inci ölüm yıldönümünde annesini yuhalatanların hala iktidarda olduğunu hatırlatıyoruz.



Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/Rr60HLCGZg — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 11, 2022

Çocukluğu yarım, gülüşü eksik, hayalleri kimsesiz kalan güzel çocuk… Ruhun şad olsun evladım. #BerkinElvan pic.twitter.com/GOFLu6yV10 — Muharrem İNCE (@vekilince) March 11, 2022

Ne Berkin’i ne de meydanlarda hedef gösterilen ailesinin mücadelesini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.#BerkinElvan pic.twitter.com/TqCGMcTOMr — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 11, 2022

"Zaman yener; yıllar geçer; zaman turnalar, bulutlar gibi geçer. Bakarsın bir gün gidenler döner.

Ama dönmez hayat bilgisi dersinde ölü yazılan çocuklar…"#BerkinElvan

Özlemle… pic.twitter.com/ih4HrSPFiz — Musa Piroğlu (@musaproglu) March 10, 2022 HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Feriköy’deki anmaya katılanlar arasındaydı.

Çocuk gülüşlerini katledenlerden hesap sormaya devam edeceğiz!#BerkinElvan’ı Unutmadık,

Unutturmayacağız… pic.twitter.com/yaFdpGiupw — Ayşe Sürücü (@AyseSurucuUrfa) March 11, 2022

Berkin Elvan 8 yıl önce bugün katledildi! Şüphesiz sadece Berkin’i değil, yaş alamadan öldürülen hiçbir çocuğumuzu #unutmadık #BerkinElvan pic.twitter.com/8rAVLEO2KX — Yordam Kitap (@YordamKitap) March 11, 2022