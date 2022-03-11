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Yaramazlara biraz batar!

Berkin Elvan, ölümünün 8’inci yılında unutulmadı


Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 8’inci yılında unutulmadı.

Berkin Elvan.

Ailesi ve dostları her yıl olduğu gibi bu yıl da Berkin’i Şişli Feriköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında törenle andı.


Anne Gülsüm Elvan, çocuğunun mezarı başında “Yavrum burası çok soğuk, senin yerin burası değildi” diyerek ağladı.

Abla Gamze Elvan, Twitter paylaşımında “Senin için, tüm çocuklar için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgi ve özlemle oğul…” diye yazdı.

Feriköy’e gidemeyen birçok kişi, Berkin’i sosyal medya üzerinden andı.

HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Feriköy’deki anmaya katılanlar arasındaydı.
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