Ünlülerin bilgilerini sızdıran memurlara hapis cezası

İstanbul’un Fatih ilçesinde tapuda çalışan iki memur, 136 ünlünün taşınmazlarını sorgulayıp emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı gerekçesiyle üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre İstanbul’da savcılığa Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin kişisel verileri yetkisiz kişilerle paylaştığı ihbar edildi.

İnceleme sonrası tapu kayıtlarına girip emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı tespit edilen iki memur hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldı.

Rıza K. ve Yusuf D. isimli tapu memurlarının, yetkileri olmadığı halde 136 ünlü ismin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları, ayrıca eş, kardeş, anne ve baba bilgilerine de baktıkları belirlendi.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki memur, kişisel verileri hukuksuz ele geçirdikleri gerekçesiyle üç yıl bir ay 15 gün hapse mahkum edildi.